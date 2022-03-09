Стоимость биткоина резко выросла

Стоимость биткоина выросла до 41,9 тысячи долларов. Резкий скачок курса связан с возможным принятием законопроекта по регулированию отрасли. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За сутки рост биткоина составил 8,18 процента, до 41,87 тысячи долларов. Также выросли криптовалюты Ethereum (на 7,7 процента до 2,73 тысячи долларов) и Terra (на 13 процентов до 97,16 долларов). Токены Monero и Zcash подорожали на 19,9 и 14,8 процента соответственно. Резкий рост стоимости криптовалют начался после публикации на сайте министерства финансов США указа президента Джо Байдена, в котором говорится о регулировании отрасли. Позже документ был удален.

Агентство Bloomberg со ссылкой на министра финансов Джанет Йеллен пишет, что в указе, в частности, говорится о поддержке ответственных инноваций, которые могут принести пользу стране, потребителям и предприятиям. Исполнительный директор платформы крипто-социальной торговли Alpha Impact Хайден Хьюз сказал агентству, что принятие регулирующих механизмов может стать положительным для отрасли.

На данный момент в США нет четких законодательных норм относительно криптоиндустрии. Отрасль регулируют сразу несколько ведомств: Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC), Управление банковского надзора (OCC), Федеральная резервная система, а также прокуратура, суд, законодательные органы и комиссии на местном уровне. Криптовалюта рассматривается как собственность, поэтому прибыль от цифровых активов облагается налогом на прирост капитала или доход от бизнеса (для майнеров).