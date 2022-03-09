https://news.day.az/world/1442832.html В России засняли падение метеорита - ВИДЕО
В России засняли падение метеорита - ВИДЕО
Утром 8 марта в России камеры засняли падение метеорита в небе над Башкирией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как сообщается, метеорит сгорел в атмосфере Земли. Очевидцами стали жители города Уфы и еще нескольких городов этого региона. Момент падения был зафиксирован камерой телекоммуникационного оператора связи "Уфанет".
"Крупных метеорных потоков сейчас нет. Это может быть метеорное тело, не принадлежащее какому-либо потоку", - сообщила Татьяна Денисова, астроном из планетария Башкирии.
Свидетели астрономического явления отметили, что хвост метеора наблюдался над уфимским Монументом дружбы всего 5-7 секунд.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре