Илон Маск не справляется с поставками детских квадроциклов

В интернет-магазине Tesla закончилась вторая партия детских квадроциклов Tesla Cyberquad for Kids, сообщает портал Electrek. Новая поставка была разобрана покупателями менее чем за сутки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Квадроцикл Tesla Cyberquad for Kids впервые был представлен в конце 2021 года. Какое количество электроквадроциклов поступило в продажу в первый раз и в этом году - неизвестно. Также на сайте Tesla не сообщается, ожидаются ли новые поставки детского квадроцикла.

Tesla Cyberquad for Kids выполнен в том же дизайне, что и более крупный Tesla Cyberquad. Он имеет заднюю подвеску, мягкое сиденье, переднюю и заднюю передачи, переднее и заднее освещение, а также два скоростных режима для езды со скоростью 8 км/ч и 16 км/ч. Аккумулятор емкостью 500 Вт, как заявляет компания, обеспечит запас хода в 25 км. Вес транспортного средства составляет 55 кг. Детский квадроцикл доступен для заказа по цене в $1,9 тыс.