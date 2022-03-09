Таиланд обсуждает с Саудовской Аравией закупку нефти

Министерства энергетики и иностранных дел Таиланда ведут переговоры, в том числе с Саудовской Аравией, о закупке сырой нефти по ценам ниже мировых рыночных. Об этом сообщил заместитель министра финансов Санти Промпхат, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам повезло, что правительство успешно восстановило дипломатические отношения с Саудовской Аравией, - приводит его слова в среду газета "Нейшн". - Мы надеемся, что Саудовская Аравия согласится продавать нам нефть по дружественной цене, по крайней мере до завершения российско-украинского конфликта".

Вместе с тем министр финансов Акхом Темпиттайапайсит предупредил, что рост мировых цен на энергоносители может привести к замедлению внутреннего потребления. По его словам, конфликт в Украине может оказать глобальное экономическое воздействие, из-за которого рост ВВП Таиланда в этом году может не достигнуть 3,5%.