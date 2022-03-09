Германия отказалась поставлять Украине боевые самолеты

Решение конфликта в Украине должно быть достигнуто дипломатическими методами. Об этом заявил в среду в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц, выразив надежду на прогресс на российско-украинских переговорах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Всем понятно, что военное решение конфликта не имеет смысла, нам нужно дипломатическое решение, и мы прикладываем согласованные усилия для этого вместе с нашими международными партнерами. И мы надеемся, что будет решение на переговорах между Россией и Украиной и что мы найдем путь, который поможет нам выйти из этой ситуации", - сказал Шольц.

"Сейчас мы нуждаемся в перемирии", - сказал он, потребовав от президента РФ Владимира Путина отвести войска. По утверждению канцлера, ввод российских войск в Украину - это "явное нарушение международного права".

ФРГ предоставила много помощи Украине, в том числе оружие, но боевые самолеты предоставлять не будет. По словам Шольца, ФРГ оказывает Украине финансовую и гуманитарную помощь, поставила оборонительное оружие. "Мы должны тщательно думать, что мы должны делать, и к этому точно не относятся боевые самолеты", - сказал он.