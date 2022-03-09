В Италии рыбаки прекратили выходить на промысел из-за дороговизны топлива

Рыбаки перестали выходить в Италии на промысел в связи со значительным удорожанием топлива. Как сообщает в среду канал RAI News 24, все лодки в порту Пескары не вышли в море, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указывает канал, решение об общей забастовке было принято на ассамблее Ассоциации рыбного промысла, на которой присутствовало 80% представителей отрасли. По заявлению ее представителей, которые в среду проводят встречу с представителями правительства, стоимость топлива увеличилась почти в три раза - с 30 евроцентов за литр дизельного топлива до €1,5. Таким образом рыболовецкие судна вместо €1 тыс. вынуждены тратить за день работы до €2,5 тыс. "Такая стоимость топлива не позволяет нам продолжать промысел", - заявили в ассоциации.

Рост на топлива вызван кризисом на энергетическом рынке, усугубляемым событиями вокруг Украины. Стоимость литра бензина в Италии для потребителей превышает €2.