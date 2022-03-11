Пентхаус в небоскребе Трампа продали с большой скидкой

В Чикаго продали пентхаус в небоскребе бывшего президента США Дональда Трампа с большой скидкой. Финальная стоимость недвижимости оказалась на 10 миллионов долларов меньше изначальной, при этом данная сделка стала второй по стоимости в городе, сообщает Mansion Global, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пентхаус площадью 1300 квадратных метров занимает весь 89-й этаж в 98-этажном здании, в него ведет частный лифт. Предыдущий владелец, глава компании Vistex Санджай Шах, купил его за 17 миллионов долларов в 2014 году. На тот момент внутри апартаментов отсутствовали стены. Шах установил несколько ванных и разделил пространство, но так и не закончил ремонт из-за плотного рабочего графика.

"Этот объект - самый уникальный пентхаус в стране, если не в мире. Он располагается на одном этаже и открывает 360-градусный панорамный вид на Чикаго и все его достопримечательности", - отметил Шах. Он выставил недвижимость на продажу в декабре 2021 года и рассчитывал получить за нее 30 миллионов долларов, однако финальная цена составила 20 миллионов.