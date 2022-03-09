Путин и Шольц обсудили ситуацию в Украине

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили в телефонном разговоре варианты политико-дипломатических усилий в контексте ситуации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, стороны обсудили итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей.

Было уделено особое внимание гуманитарным аспектам обстановки в Украине.