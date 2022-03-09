https://news.day.az/world/1442903.html Путин и Шольц обсудили ситуацию в Украине
Путин и Шольц обсудили ситуацию в Украине
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили в телефонном разговоре варианты политико-дипломатических усилий в контексте ситуации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как отмечается, стороны обсудили итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей.
Было уделено особое внимание гуманитарным аспектам обстановки в Украине.
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