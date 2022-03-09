Украина просит Германию помочь организовать переговоры с Россией

Украина обратилась к канцлеру Германии Олафу Шольцу за помощью в организации встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента РФ Владимира Путина.

Об этом сказал заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква в эфире программы "Tagesschau" немецкого телеканала ARD, Day.Az со ссылкой на Униан.

По мнению Жовквы, международные партнеры должны помочь организовать эту встречу, во время которой "можно было бы обсудить много аспектов".