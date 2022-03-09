https://news.day.az/world/1442904.html Украина просит Германию помочь организовать переговоры с Россией
Украина просит Германию помочь организовать переговоры с Россией
Украина обратилась к канцлеру Германии Олафу Шольцу за помощью в организации встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента РФ Владимира Путина.
Об этом сказал заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква в эфире программы "Tagesschau" немецкого телеканала ARD, Day.Az со ссылкой на Униан.
По мнению Жовквы, международные партнеры должны помочь организовать эту встречу, во время которой "можно было бы обсудить много аспектов".
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