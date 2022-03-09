Генсек НАТО объяснил опасность введения бесполетной зоны над Украиной

Введение бесполетной зоны над Украиной означало бы начало полномасштабной войны в Европе с участием НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Выступая на онлайн-конференции, организованной в Канаде, Столтенберг объяснил, почему альянс не рассматривает вопрос о введении бесполетной зоны над Украиной, несмотря на призыв Киева.

"Что касается бесполетной зоны: надо понимать, что речь идет не о том, чтобы просто объявить о бесполетной зоне, ее необходимо обеспечивать. Единственная возможность сделать это в такой враждебной ситуации, которую мы наблюдаем на Украине - это массированно атаковать российские системы ПВО. Мы не можем обеспечивать бесполетную зону в условиях действующих систем ПВО России. Это также означает прямые столкновения с российскими самолетами. Это было бы прямое столкновение ВВС НАТО и России. Это приведет не только к значительной эскалации войны на Украине, но создаст риск полномасштабной войны в Европе с участием членов НАТО", - сказал он.

По его словам, "это болезненное решение членов НАТО, но мы должны сделать так, чтобы этот конфликт закончился, надо предотвратить его распространение".