Papa John's прекращает операции в России

Американская сеть пиццерий Papa John's International Inc объявила о прекращении всех корпоративных операций в России, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Компания завершила всю операционную, маркетинговую и деловую поддержку, а также взаимодействие с российским рынком, где все ее рестораны принадлежат независимым франчайзи, а также с владельцем франшизы, контролирующим операции и обеспечивающим все поставки ингредиентов для пиццерий через собственную сеть поставок", - говорится в сообщении компании.

Papa John's в настоящее время не получает каких-либо роялти от франчайзи, работающих в России.

Компания не владеет и не управляет ресторанами в России, отмечается в пресс-релизе.

Акции Papa John's прибавляют в цене 3,4% на торгах в четверг.