Анкара и Тель-Авив стремятся к возобновлению политического диалога между двумя странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Ицхаком Герцогом в Анкаре.

"Наша общая цель с Израилем возродить политический диалог между нашими странами на основе общих интересов и взаимоуважения", - заявил, в частности, турецкий лидер.

Глава турецкого государства назвал историческим визит президента Израиля в Турцию. Он выразил уверенность, что этот визит станет новым поворотным моментом в отношениях двух стран.

По его словам, Турция и Израиль могут внести свой вклад в восстановление "мира, спокойствия и культуры сосуществования" в регионе.

Президент Эрдоган подчеркнул, что развитие и укрепление турецко-израильских отношений имеет большое значение не только для двух стран, но и для региональной стабильности и мира в целом.

Он отметил, что в ходе переговоров довел до сведения президента Израиля то значение, которое Турция придает снижению напряженности в регионе и сохранению видения решения палестинской проблемы, основанного на принципе сосуществования двух государств. По словам президента Эрдогана, он также подчеркнул значимость для Анкары исторического статуса Иерусалима и сохранения "религиозной идентичности и святости мечети Аль-Акса".

Глава государства выразил уверенность, что предстоящий период принесет новые возможности для развития регионального сотрудничества и двусторонних отношений между Турцией и Израилем.

Кроме того, президент Эрдоган анонсировал визиты в Палестину и Израиль главы МИД Турции, а также визит в Израиль министра энергетики и природных ресурсов страны.