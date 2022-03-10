Россия заинтересована полностью выполнять газовые контракты

Россия максимально заинтересована в полном выполнении обязательств по газовым контрактам и осуществлении поставок в полном объеме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявило Минэнерго РФ.

Ведомство сообщило, что "Газпром" в среду получил от "Оператора ГТС Украины" письмо, где обозначены риски для газоперекачивающих станций, которые находятся в зоне проведения специальной операции России.

"Российская сторона максимально заинтересована в том, чтобы полностью выполнять взятые обязательства по газовым контрактам и чтобы обеспечивать и осуществлять поставки в полном объеме", - подчеркивает Минэнерго в совместном с Минобороны РФ заявлении, опубликованном в Telegram-канале энергетического ведомства.