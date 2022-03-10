Самолет с Трампом на борту совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя

Самолет с бывшим президентом США Дональдом Трампом на борту совершил вынужденную посадку в Новом Орлеане (штат Луизиана) в связи с отказом двигателя в воздушном пространстве над Мексиканским заливом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета The Washington Post.

Согласно изложенным ею сведениям, инцидент произошел в минувшую субботу. Трамп направлялся из Нового Орлеана в штат Флорида в свое поместье Мар-а-Лаго близ Палм-Бич.

Как уточняется в публикации, самолет, на котором летел бывший американский лидер, принадлежит одному из крупных доноров Республиканской партии США. Трамп является ее членом.

Через несколько часов после благополучной посадки в аэропорту Нового Орлеана бывший глава администрации США вылетел во Флориду другим бортом, отметила The Washington Post.