Caterpillar приостанавливает работу своего производства в России

Американский производитель строительной техники Caterpillar объявил в среду о приостановке работы своего производства в России из-за санкций и нарушения цепи поставок, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Работа в России становится все более сложной, в том числе из-за санкций и нарушения цепи поставок. Мы приостанавливаем деятельность на наших российских производственных мощностях", - указывается в пресс-релизе на сайте компании.

В Caterpillar отметили, что изучают пути поддержки своих работников в России в данной ситуации.

Завод Caterpillar в России располагается в Тосно и функционирует с 2000 года. На нем собираются по две модели экскаваторов и карьерных самосвалов, также было налажено производство различных компонентов и оборудования, которое затем направлялось в Европу. Помимо этого, у завода есть филиал в Новосибирске, где создаются кузова для самосвалов, которые затем переправляются для сборки машин в Тосно.