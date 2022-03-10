Сотрудничество Израиля и Турции пойдет на благо региона

Развитие сотрудничества между Израилем и Турцией принесет пользу не только двум странам, но и всему региону.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, заявил президент Израиля Ицхак Герцог на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

"Израиль и Турция могут и должны сотрудничать, это кардинально повлияет на наш регион, который мы все называем своим домом", - заявил, в частности, Герцог.

"Наша цель - заложить основы для развития дружественных отношений между нашими странами и народами", - добавил политик.

Глава государства сообщил также, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит Израиль с визитом в апреле.