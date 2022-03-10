Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Лавровым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью, где пройдут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Россией, направленные на прекращение боевых действий", - сообщил Николенко в Twitter.