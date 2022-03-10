Только прямые переговоры с Путиным дадут положить конец этой войне

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что только после прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным можно будет положить конец войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом шла речь в его интервью Bild.

Войну можно прекратить только после прямого диалога с президентом РФ на основе взаимного компромисса, уверен Зеленский.

"В каждых переговорах моей целью является окончание войны с Россией. И я также готов предпринять определенные шаги. Можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством моей страны. И другая сторона тоже должна быть готова идти на компромиссы, поэтому они и называются компромиссами. Только так мы можем выйти из этой ситуации. Мы пока не можем говорить о деталях. У нас еще не было прямого контакта между президентами. Только после прямых переговоров между двумя президентами мы сможем положить конец этой войне", - сказал он.