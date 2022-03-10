МВФ одобрил выделение Украине помощи в $1,4 млрд

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Киеву чрезвычайного финансирования в размере $1,4 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном письменном заявлении МВФ.

Отмечается, что средства будут предоставлены в рамках Инструмента для ускоренного финансирования МВФ, "чтобы помочь справиться со срочными финансовыми потребностями и смягчить экономические последствия войны".

"Хотя прогноз крайне неопределенный, экономические последствия уже очень серьезны, в том числе всего за 13 дней поток беженцев превысил 2 млн человек, и на Украине также имело место широкомасштабное разрушение ключевой инфраструктуры", - подчеркивается в документе.

"Выделение этих средств <...>, эквивалентных 50% квоты Украины в МВФ, поможет восполнить срочные потребности в финансировании платежного баланса, возникающие в результате воздействия идущей войны, а также позволит оказать критически важную поддержку в краткосрочной перспективе, сыграв в то же время роль катализатора финансирования со стороны других партнеров", - говорится в тексте.

Как подчеркивается в сообщении, украинские власти отменили прежние договоренности в рамках кредитного механизма "стенд-бай" и заявили о своем намерении работать с МВФ над выработкой "подходящей экономической программы, направленной на восстановление и рост" украинской экономики, когда позволят условия.

Как отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, после окончания кризиса стране, вероятно, потребуется значительная поддержка для восстановления. "МВФ выражает глубочайшие соболезнования украинскому народу в эти чрезвычайно трудные времена и будет продолжать взаимодействовать с властями Украины", - подытожила она.