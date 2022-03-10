Лидеры стран Евросоюза поддержат вступление Украины в ЕС

Лидеры стран Евросоюза во время саммита в Версале поддержат вступление Украины в ЕС, при этом принятие по ускоренной процедуре маловероятно. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Официальные лица заявили, что лидеры ЕС выразят слова решительной поддержки Украине, чтобы дать понять, что ее будущее связано с Европейским союзом", - цитирует агентство свой источник.

При этом Украине, скорее всего, не предложат статус кандидата на вступление в Евросоюз.