Цены на Coca-Cola вырастут на треть

Производитель и дистрибьютор продукции Coca-Cola компания "Coca-Cola HBC Россия" планирует повысить цены на свой ассортимент на треть, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Цены на напитки Coca-Cola вырастут на 15-30 процентов с 14 марта. Отмечается, что компания уже сообщила своим клиентам о повышении стоимости продукции. Согласно информации участников рынка HoReCa, цену газированных напитков повысят на 15 процентов, соков - на 19 процентов, кофе - на 30 процентов.

"Официальное письмо и прайс-лист будут отправлены позже. На текущий момент вы можете сделать заказ на продукцию по старым ценам", - подчеркивается в письме.