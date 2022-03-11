В США предложили купить дом с кинотеатром в бункере. Комната с металлическими стенами оснащена биометрической системой идентификации - чтобы попасть внутрь, нужно пройти сканирование сетчатки глаза, сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Недвижимость расположена в Пасифик Палисадес - престижном жилом районе Лос-Анджелеса. В прошлом особняк принадлежал торговцу оружием, именно он установил в доме бункер. В комнате с повышенной безопасностью есть потайные шкафы, в которых раньше хранился опасный товар. Нынешний хозяин объекта потратил около 150 тысяч долларов, чтобы переделать помещение в кинотеатр. В настоящее время бункер обставлен мягкими креслами и столиками, а на стене весит большой экран.

Дом выставили на продажу за 6,9 миллиона долларов. Помимо бункера с кинотеатром, в двухэтажном особняке площадью 845 квадратных метров есть шесть спален, девять ванных, гостиная с баром, кухня, столовая и офис. Здание стоит на участке площадью 30,3 гектара. В расположенной на втором этаже хозяйской комнате имеются камин и ванная, пригодная для спа-процедур. Снаружи - теннисный корт, бассейн, небольшое бунгало и гараж на три машины.