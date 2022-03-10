YouTube полностью приостановил монетизацию для россиян

YouTube полностью приостановил все функции монетизации видеохостинга для российских пользователей. Кроме того, для юзеров из РФ теперь недоступны подписки Premium и Music Premium, а также спонсорство, суперчат, суперстикеры и "мерч". Соответствующее уведомление получили авторы YouTube-каналов из России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России", - говорится в сообщении.

До каких пор монетизация и другие функции YouTube будут приостановлены, неизвестно. В компании добавили, что "по мере развития ситуации" будут информировать пользователей из России об изменениях.