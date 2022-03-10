Перестрелка на таджикско-кыргызской границе

Сегодня на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. Об этом сообщили в Управлении информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ, передает Day.Az со ссылкой на Кабар.

Так, примерно в 10:50 в ходе несения службы на неописанном участке границы в местности Тескей Баткенского района Баткенской области пограничный наряд ПВ ГКНБ Таджикистана, изменив ранее используемый маршрут движения, вышел на новый рубеж охраны границы и потребовал от пограничников ПС ГКНБ Кыргызской Республики покинуть данный участок.

"На место к таджикским пограничникам прибыло подкрепление. Пограничники Таджикистана, используя численное превосходство, попытались выйти на новый рубеж.

Однако кыргызские пограничники не позволили военнослужащим Таджикистана реализовать свои намерения. Вследствие чего началась перестрелка, длившаяся около 10 минут. В результате перестрелки раненых и пострадавших с кыргызской стороны нет", - сказали в ведомстве.

Незамедлительно состоялся телефонный разговор пограничных представителей сторон, по результатам которого были приняты решения об отводе пограничных нарядов от места инцидента до прибытия пограничных представителей и недопущение стягивания на участок других дополнительных сил и средств.

"По состоянию на 11:45 пограничные представители Кыргызской Республики и Республики Таджикистан проводят переговоры", - уточнили в управлении.

Пограничная служба ГКНБ КР отмечает, что местность Тескей является неописанным участком госграницы, но фактически используется гражданами Кыргызской Республики.

Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, переведены на усиленный вариант несения службы.