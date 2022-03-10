В Украине автобус с эвакуированными врезался в мост

В Черкасской области Украины автобус с эвакуированными, в том числе детьми, попал в ДТП в Городище. Пострадавшим оказана медпомощь.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Нацполиция Украины.

"Около 20:00 по местному времени в Городище произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который эвакуировал детей и взрослых в город Черновцы. В салоне транспортного средства находились 24 человека, из них девять детей. Участники происшествия серьезных травм не получили. Их осмотрели медики и оказали необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Судя по обнародованным фотографиям с места ДТП, водитель автобуса не рассчитал высоту транспортного средства и врезался в один из мостов.

Местными властями было принято решение оставить людей на ночлег в Городищенской больнице.