В Украине назвали количество взятых в плен срочников России

"В Украине в плену находятся 250-300 российских военнослужащих срочной службы".

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил в эфире программы "Фейгин Live".

"Я могу сказать, сколько их есть в плену - их там не меньше 250-300 человек, только срочников", - сказал Арестович.

Он обратил внимание, что 9 марта в Киеве состоялась пресс-конференция при участии пленных срочников.

По его словам, трудно сказать, сколько российских срочников воюет в Украине, но нет ни одного направления, где проходят боевые действия, чтобы не было таких военнослужащих.

Арестович считает, что минимум половина личного состава российской армии, которая участвует в войне в Украине, - это срочники.

"Речь идет о том, что здесь, по моим прикидкам, не меньше 80-100 тыс. срочников", - заявил Арестович.

Также он считает, что половина погибших в Украине российских солдат также срочники.