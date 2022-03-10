Минобороны РФ заявило об опытах с коронавирусом в биолабораториях США в Украине

В биолабораториях в Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса. Об этом "Ленте.ру" заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает Day.Az.

Так, обнаруженные документы свидетельствуют о том, что американская сторона в 2022 году планировала осуществить "работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы".

По словам Конашенкова, ученые рассматривали возможность переноса патогенов дикими птицами, которые мигрируют между Россией и Украиной, а также другими соседними государствами.