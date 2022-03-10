Россия не будет участвовать в Совете Европы

РФ больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в дипведомстве, недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), продолжают "линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе".

"Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", - указали в министерстве.

В МИД РФ подчеркнули, что ход событий "становится необратимым". "Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения "порядка, основанного на правилах", на замену попираемого США и их сателлитами международного права", - говорится в документе.