Генштаб ВСУ о потерях России

Российские войска с 24 февраля по 10 марта ориентировочно потеряли более 12 тысяч личного состава.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

Кроме того, потери российских сил составляют: танков - 335, боевых бронированных машин - 1105, артиллерийских систем - 123, РСЗО - 56, средств ПВО - 29, самолетов - 49, вертолетов - 81, автомобильной техники - 526, кораблей/катеров - 3; цистерн для ГСМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что украинская армия в ночь на 10 марта осуществила контратаку на российские войска под Киевом и подбила пять танков.