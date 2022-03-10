Проходит встреча Лаврова и Кулебы в Анталье

Переговоры глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы начались в турецкой Анталье на полях дипломатического форума.

Как передает Day.Az, об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во встрече принимает участие также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.