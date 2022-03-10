https://news.day.az/world/1443080.html Проходит встреча Лаврова и Кулебы в Анталье - ВИДЕО
Проходит встреча Лаврова и Кулебы в Анталье - ВИДЕО
Переговоры глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы начались в турецкой Анталье на полях дипломатического форума.
Как передает Day.Az, об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во встрече принимает участие также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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