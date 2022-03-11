Швеция увеличит свой оборонный бюджет

Правительство Швеции приняло решение об увеличении оборонного бюджета до 2% ВВП. Об этом на пресс-конференции в четверг заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Обороноспособность Швеции будет значительно усилена. Ассигнования на военную оборону увеличатся до 2% от ВВП, и мы достигнем этого, как только это станет практически возможным, - пояснила она. - Мы также должны обеспечить стабильное, долгосрочное и солидарное финансирование".

Швеция на период 2021-2025 годов уже увеличила военные ассигнования на 27,5 млрд крон ($3,11 млрд), то есть на 40% по отношению к планировавшимся ранее. За период 2014-2025 годов рост составил 85%, что является самым большим показателем за все время с 1950-х годов.