Офис Зеленского о ситуации на Чернобыльской АЭС

Ситуация на Чернобыльской АЭС является опасной, поскольку станция из-за действий российских военных осталась без энергоснабжения, и сейчас никто не понимает, что там происходит.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Day.Az со ссылкой на "Украинская правда".

"Ситуация в Чернобыле очень опасная. Из-за действий ВС России там прекращено стабильное энергоснабжение объектов, которые просто не должны оставаться без электричества. Это угроза для всей Европы. И, конечно, для самой России", - сказал Подоляк.

Он напомнил, что МАГАТЭ потеряло связь с мониторинговыми системами безопасности на ЧАЭС, поэтому сейчас никто не понимает, что там происходит.

Подоляк подчеркнул, что мир должен значительно усилить давление на Россию.

Советник главы ОП Украины отметил, что Россия начала войну по покорению соседей в духе войн средневековья, поэтому неудивительно, что они стреляют в атомные блоки, ведут бои на площадках ядерных объектов.