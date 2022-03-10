Для арабского шейха построили самый большой в мире Hummer

В Сети опубликовали короткий видеоролик, в котором продемонстрировали огромную детализированную копию Hummer H1, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Исполинскую машину построили специально для арабского шейха Хамада бин Хамдан Аль Нахайяна. Чтобы осознать, насколько масштабен "самый большой в мире Hummer", рядом с уникальным автомобилем проехал реальный армейский внедорожник. Судя по кадрам, разработчикам удалось идеально сохранить пропорции гигантского транспортного средства миллиардера.