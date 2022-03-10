Китай отказался поставлять в Россию запчасти для самолетов

Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Говорит Москва" со ссылкой на источник в Росавиации, передает Day.Az.

Ранее в марте Росавиация перевела в российский реестр около 180 самолетов отечественных авиакомпаний, среди которых - "Аэрофлот", "Победа", Utair.