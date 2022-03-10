https://news.day.az/world/1443106.html Китай отказался поставлять в Россию запчасти для самолетов
Китай отказался поставлять в Россию запчасти для самолетов
Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Говорит Москва" со ссылкой на источник в Росавиации, передает Day.Az.
Ранее в марте Росавиация перевела в российский реестр около 180 самолетов отечественных авиакомпаний, среди которых - "Аэрофлот", "Победа", Utair.
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