Чернобыль: чем грозит обесточивание АЭС?

Украина заявила, что Россия должна срочно ввести временное прекращение огня, чтобы разрешить ремонт линии электропередачи на бывшей атомной электростанции в Чернобыле, которую сейчас контролируют российские войска. Во время боевых действий была повреждена высоковольтная линия электропередачи, и подача тока прекращена. Резервные дизель-генераторы могут питать станцию только в течение 48 часов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Эксперты впрочем говорят, что в случае Чернобыля топливные стержни остывают уже более 20 лет, а тепловая нагрузка бассейна выдержки отработавшего топлива и объём охлаждающей воды достаточны для эффективного отвода тепла и без электроснабжения.

Робин Уильям Граймс, профессор физики материалов - бывший главный научный советник Министерства обороны по ядерной науке и технологиям:

"Если отключить питание работающего реактора, то активная зона реактора может начать перегреваться. При определенных обстоятельствах она может перегреться до такой степени, что фактически расплавится. Сейчас эти реакторы давно выключены, поэтому после охлаждения остаточного излучения, образовавшееся остаточное тепло рассеялось. И, как следствие этого, реакторам больше расплавление не грозит".

Украинский ядерный регулятор также сообщает, что удалённая передача данных от систем мониторинга в Чернобыле прервана. Это вызывает серьезную озабоченность у МАГАТЭ, которое заявляет, что его инспекторам необходимо срочно предоставить доступ на станцию.