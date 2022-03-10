Россиянин решил испытать самогонный аппарат и лишился балкона

Испытание самогонного аппарата привело к взрыву в уссурийской многоэтажке. В "панельке" оказался разрушен балкон, а хозяин жилища получил ожоги.

Хлопок произошел в пятиэтажке на улице Раздольная. Причиной стал установленный в одной из квартир самогонный аппарат.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, 47-летний хозяин жилища на третьем этаже решил испытать аппарат прямо в ванной, но в процессе произошел взрыв паров выработки. В результате в квартире выбило остекление балкона, а самогонщику понадобилась помощь медиков. Он получил ожоги лица, шеи и верхних дыхательных путей.