https://news.day.az/world/1443115.html Россиянин решил испытать самогонный аппарат и лишился балкона - ВИДЕО
Россиянин решил испытать самогонный аппарат и лишился балкона - ВИДЕО
Испытание самогонного аппарата привело к взрыву в уссурийской многоэтажке. В "панельке" оказался разрушен балкон, а хозяин жилища получил ожоги.
Хлопок произошел в пятиэтажке на улице Раздольная. Причиной стал установленный в одной из квартир самогонный аппарат.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, 47-летний хозяин жилища на третьем этаже решил испытать аппарат прямо в ванной, но в процессе произошел взрыв паров выработки. В результате в квартире выбило остекление балкона, а самогонщику понадобилась помощь медиков. Он получил ожоги лица, шеи и верхних дыхательных путей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре