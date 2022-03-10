Начинается новая мировая война

Дальнейшее расширение санкционного противостояния в мире может поставить под угрозу существование человечества, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, мировое сообщество должно отказаться от этого и не допустить эскалации напряженности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мировая война уже началась, и ее первая фаза носит экономический характер. Санкции, эмбарго, неопределенность с поставками нефти, топлива, железа, стали, пшеницы, удобрений, кукурузы, риса, сырья в целом, неопределенность с ценами на продовольствие, сырье, энергоресурсы, а также с использованием валют, финансовых систем. [Это делается для того,] чтобы выкручивать руки странам и регионам", - цитирует слова Мадуро ТАСС.

С точки зрения венесуэльского лидера, ухудшение ситуации и продолжение санкционного давления в конечном итоге может привести к ядерной войне, поэтому мировому сообществу необходимо остановиться.