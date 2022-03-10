https://news.day.az/world/1443128.html В Украине убит российский полковник - ВИДЕО
В Украине убит российский полковник - ВИДЕО
Во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике батальонная-тактическая группа (БТГр) 6-го танкового полка (Чебаркуль) 90-й танковой дивизии Центрального военного округа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины, убит командир полка полковник А.Захаров.
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