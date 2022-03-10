В Украине убит российский полковник

Во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике батальонная-тактическая группа (БТГр) 6-го танкового полка (Чебаркуль) 90-й танковой дивизии Центрального военного округа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины, убит командир полка полковник А.Захаров.