Раскрыты расходы НАСА в 2022 году

Издание SpaceNews раскрыло возможные расходы НАСА в 2022 финансовом году, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно сводному законопроекту, подготовленному Палатой представителей и Сенатом США, в текущем финансовом году американское космическое агентство получит 24,041 миллиарда долларов, что на 760 миллионов меньше запрашиваемого.

На научные исследования планируется потратить 7,614 миллиарда долларов, сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS) - 2,6 миллиарда, наземные пусковые системы - 590 миллионов, лунные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 2,195 миллиарда.

Издание напоминает, что в 2021 финансовом году НАСА потратило 23,271 миллиарда долларов.