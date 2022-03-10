О чем договорились Кулеба и Лавров?

Министры иностранных дел России, Украины и Турции на встрече в Анталье обсудили вопрос прекращения огня и договорились искать пути решения гуманитарных проблем. Об этом в четверг заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после завершения переговоров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы подняли вопрос прекращения огня, 24-часового прекращения огня, чтобы разрешить наиболее довлеющие гуманитарные проблемы. В этом вопросе мы не достигли прогресса, так как кажется, что по нему принимают решение другие люди в России", - заявил Кулеба.

"Мы договорились продолжить предпринимать попытки поиска решений гуманитарных вопросов на земле. Я буду готов встретиться снова в этом формате, если есть перспективы продуктивной дискуссии и поиска решений", - отметил он.

Глава МИД Украины заявил, что приехал на переговоры в Анталью с двумя задачами - по организации гуманитарного коридора из Мариуполя и 24-часовому перемирию.

"Я приехал на эти переговоры с двумя задачами. Первая - это организовать гуманитарный коридор из и в Мариуполь. Это наиболее сейчас сложный город с точки зрения гуманитарного положения. И вторая - это договориться о хотя бы 24-часовом перемирии для решения всех нужд людей", - сказал он.

Кулеба заявил, что Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией.

Формат переговоров с Россией, который был в четверг, будет продолжен, отметил министр.

Кулеба заявил, что Киеву и Москве нужен серьезный и предметный разговор, без клише, подчеркнув, что Киев готов к дипломатическим решениям конфликта, но пока их нет.