Лавров об обстреле роддома в Мариуполе

Роддом в Мариуполе давно стал базой для экстремистов, там нет пациентов и персонала. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает Day.Az.

"Седьмого или шестого марта, сейчас точно не помню, но на заседании Совета безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном "Азов" и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь обслуживающий персонал, это была база ультра-радикального батальона", - отметил глава МИД России.

По словам Лаврова, репортаж об обстреле роддома в Мариуполе является манипуляцией западных СМИ общественным мнением во всем мире.

"И я видел все эти репортажи <...> очень эмоционально, но к сожалению, вторая сторона любой ситуации, сторона, которая позволяет составить объективное преставление, никогда особым вниманием не пользуется", - подчеркнул министр.