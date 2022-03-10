Лавров о санкциях: РФ сделает все, чтобы больше не зависеть от Запада

Россия сделает так, чтобы больше "никакой дядя Сэм" не смог принять решения, разрушающие экономику страны.Такое заявление 10 марта сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Во время пресс-конференции он заявил, что Россия больше не будет зависеть от западных компаний. Комментируя антироссийские санкции, Лавров отметил, что Запад растоптал частную собственность "щелчком пальцев".

"У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания, и у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент, предаст кого угодно, предаст свои собственные ценности: где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев", - говорит глава МИД РФ.

Он уверил, что Россия обязательно справится и сделает все, чтобы больше никоим образом не зависеть от Запада.

"Я вас уверяю, мы справимся, мы обязательно справимся, мы будем делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа", - заключил Лавров.