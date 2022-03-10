В настоящее время Киев покинул каждый второй житель из-за вопросов безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время информационного телемарафона.

"По последним данным, каждый второй киевлянин сейчас город Киев покинул. Здесь чуть меньше 2 миллионов жителей сейчас находится. Тем не менее Киев сейчас превратился в крепость. Каждая улица, каждое здание, каждый блок-пост укрепляется", - отметил городской голова.

Владимир Кличко - брат мэра, в свою очередь, обратил внимание, что киевляне-мужчины вывозят свои семьи и возвращаются в город.

"Наши ребята срывают все планы окружить Киев, и в этом направлении мы всеми силами помогаем. Такого духа никогда не было. Каждый говорит, что ничего не произойдет, что город не сдадут и враг не пройдет. Могу четко каждому сказать: город стоял и стоять будет", - подчеркнул мэр.