Лавров не верит в начало ядерной войны

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в начало ядерной войны не верит и верить не хочет, передает Day.Az.

"Обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые в Украине разворачиваются в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему, этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы", - сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.