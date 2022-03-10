https://news.day.az/world/1443190.html Турция делает все возможное, чтобы остановить кровопролитие в Украине - Чавушоглу
Турция делает все возможное, чтобы остановить кровопролитие в Украине - Чавушоглу
Турция делает все возможное, чтобы как можно быстрее остановить кровопролитие в Украине.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи глав МИД Украины, России и Турции в Анталье.
Турция считает, что все проблемы должны решаться дипломатическим путем, отметил министр.
"Мы знаем, что в таких войнах победителей не бывает. Если война продолжится, то больше всего от боевых действий пострадают невинные дети", - сказал Чавушоглу.
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