Турция делает все возможное, чтобы остановить кровопролитие в Украине

Турция делает все возможное, чтобы как можно быстрее остановить кровопролитие в Украине.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи глав МИД Украины, России и Турции в Анталье.

Турция считает, что все проблемы должны решаться дипломатическим путем, отметил министр.

"Мы знаем, что в таких войнах победителей не бывает. Если война продолжится, то больше всего от боевых действий пострадают невинные дети", - сказал Чавушоглу.