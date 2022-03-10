Евросоюз создает свою армию?

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо рассказал в интервью местной газете Le Soir, что Евросоюз создаст свою армию, но не сразу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я надеюсь, но я не наивен и понимаю, что это займет время", - объяснил премьер.

Он подчеркнул, что такое решение ЕС не будет идти вразрез с деятельностью НАТО и позволит эффективнее организовывать безопасность в регионе.

"Это тандем, а тандем едет лучше, если педали крутят оба. Пока мы в Европе делаем недостаточно. Дело в бюджете (на оборону), но также в том, что мы недостаточно интегрированы", - добавил де Кроо.