https://news.day.az/world/1443196.html Евросоюз создает свою армию?
Евросоюз создает свою армию?
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо рассказал в интервью местной газете Le Soir, что Евросоюз создаст свою армию, но не сразу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я надеюсь, но я не наивен и понимаю, что это займет время", - объяснил премьер.
Он подчеркнул, что такое решение ЕС не будет идти вразрез с деятельностью НАТО и позволит эффективнее организовывать безопасность в регионе.
"Это тандем, а тандем едет лучше, если педали крутят оба. Пока мы в Европе делаем недостаточно. Дело в бюджете (на оборону), но также в том, что мы недостаточно интегрированы", - добавил де Кроо.
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