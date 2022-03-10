ВОЗ предупредила о влиянии пандемии на здравоохранение в Европе

Пандемия помешала всем странам Европейского региона ВОЗ достичь связанных со здравоохранением целей в области устойчивого развития и оказала негативное влияние на здоровье людей. Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе Европейского регионального бюро ВОЗ, который публикуется каждые три года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В документе отмечается, что "чрезвычайно высокий уровень расходов на здравоохранение, которые многие не в состоянии себе позволить, затронули от 1% до 19% домохозяйств в странах региона". Пандемия СOVID-19 перегрузила систему здравоохранения настолько, что это привело к серьезным провалам в обеспечении медицинского обслуживания. В 2020 году, в первые месяцы пандемии, в полном объеме не могли оказываться 40% существенных медуслуг. Эта ситуация продолжилась и в 2021 году, когда в первые три месяца было подорвано по крайней мере частично предоставление 29% медицинских услуг.

Во всех странах, входящих в Европейский регион ВОЗ, целевой показатель в области материнской смертности держится на уровне менее 70 случаев на 100 тыс. рождений. По смертности новорожденных и детей почти во всех странах региона фиксируется показатель в 12 и 25 случаев соответственно на 1 тыс. рождений.

В регионе наблюдается неоднозначный прогресс в отношении преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний. В период с 2010 по 2018 года почти на 20% сократилась преждевременная смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и почти на 10% от рака, несмотря на то что на онкологию по-прежнему приходится более 20% смертей. Ситуация усугубляется влиянием пандемии на скрининг и лечение рака.

Пандемия оказала "несоразмерное воздействие на психическое здоровье", отмечается в докладе. При этом в наибольшей степени оно наблюдалось у мужчин в возрасте 18-24 лет, в то время как меньше всего оно коснулось женщин в возрастных группах 18-24 и 35-44 лет. Суицид продолжает оставаться одной из главных причин в статистике случаев преждевременной смертности. Несмотря на тенденцию к снижению, Европейское бюро ВОЗ по-прежнему отмечает у себя один из самых высоких в мире стандартизированных показателей смертности от суицида.

Европа также является одним из регионов ВОЗ, где распространение ВИЧ-инфекции растет. В период с 2015 года по 2019 год число новых случаев заражения ВИЧ в расчете на 1 тыс. человек увеличилось на 6%.