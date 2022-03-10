Чавушоглу о переговорах Лаврова и Кулебы

Турция призывает не рассчитывать на моментальные результаты после состоявшихся в Анталье переговоров глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который также участвовал в их переговорах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Не стоит ждать чудес от этой встречи, но очень важно, что начались контакты на этом уровне. Это были первые переговоры на уровне министров. Не было ожиданий, в том числе у меня, что будут учтены все требования", - подчеркнул глава МИД Турции на пресс-конференции в Анталье. Чавушоглу отметил, что рассчитывает, на то, что в конечном счете удастся "перевести диалог на уровень лидеров" России и Украины.

По его словам, встреча министров иностранных дел РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы проходила в Анталье в непростой обстановке. "Эта встреча прошла в непростой обстановке, но между Россией и Украиной не было никакой напряженности, это была очень цивилизованная встреча", - сказал.

По словам Чавушоглу, "ни одна из сторон в ходе беседы не повышала тон". Также он сообщил, что Турция готова вновь организовать у себя встречу глав МИД РФ и Украины, если стороны этого захотят.

Турция считает контакт между главами МИД РФ и Украины основным результатом их встречи. "Сегодня состоялась их первая встреча. Никто не ожидал принятия решений на ней, основным результатом является установление контакта между ними", - подчеркнул Чавушоглу.

В провинции Анталья в четверг проходит дипломатический форум. На его полях прошла встреча Лаврова и Кулебы при участии Чавушоглу.