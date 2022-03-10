Таиланд объявит коронавирус эндемическим заболеванием

Власти Таиланда планируют объявить коронавирус эндемическим заболеванием в июле текущего года. Об этом сообщила в четверг во время брифинга глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, план министерства здравоохранения по изменению классификации коронавируса к 1 июля был одобрен. "Были обозначены четыре стадии, которые сделают коронавирус эндемическим заболеванием, - отметила она. - Сейчас мы находимся на первой, которая продлится с марта по апрель". "Вторая фаза, связанная с выходом на плато, будет длиться с апреля по май", - добавила представитель МИД.

Третья стадия, во время которой планируется снижение числа инфицированных коронавирусом, "запланирована с конца мая по июнь". Ожидается, что на третьем этапе число ежедневных заражений должно снизиться до 1-2 тыс. "Последняя, постпандемийная стадия, как мы очень надеемся, начнется с 1 июля", - сказала она. Минздрав Таиланда отмечает, что вирус будет считаться эндемичным, если смертность составит менее одного случая на 1 тыс. пациентов, или 0,1%, вместо нынешних - 0,19-0,2%.

Предполагается, что в течение ближайших месяцев будет реализован ряд мер, чтобы изменить классификацию коронавируса. К ним могут относиться не только вакцинация, лечение инфицированных пациентов, но и меры по проверке, мониторингу и профилактике заболеваний, а также ограничения на поездки. Не исключено, что если вирусу будет присвоен статус эндемического, то обязательное ношение масок все равно может сохраниться, как и тестирование с помощью антиген-тестов и вакцинация.

В Таиланде, население которого составляет 69,8 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В четверг Минздрав информировал о 22,9 тыс. заразившихся и 74 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 3,11 млн, вылечились более 2,86 млн человек, умерли 23,5 тыс. пациентов.