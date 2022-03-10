Дмитрий Кулеба сделал заявление по итогам встречи с Лавровым

Россия и Украина не договорились о прекращении огня на переговорах в Анталье.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

При этом он отметил, что приехал на встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым с двумя целями. Он намеревался договориться с российской стороной об организации гуманитарных коридоров и 24-часовом перемирии для решения гуманитарных вопросов.

Украинский министр сообщил, что услышал от российской стороны, что прекращение огня возможно только при выполнении требований РФ. По его словам, Украина сдаваться не намерена, но при этом готова к дипломатическим решениям.

Напомним, что Лавров сообщил, что украинская сторона взяла в проработку российский проект урегулирования конфликта и обещала дать ответ. При этом он не раскрыл подробностей предложения Москвы. Глава МИД России отметил, что российская инициатива о ежедневном открытии гуманитарных коридоров остается в силе.